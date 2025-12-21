Почина уважаван лекар от Бургас
По повод тъжната вест кметът на Бургас Димитър Николов отправи своите най-искрени съболезнования към семейството и близките на д-р Матев.
"Поклон пред паметта на един невероятен професионалист, лекар и човек. Д-р Георги Матев ще остане в съзнанието на бургазлии като уважаван медик, един от най-добрите специалисти в своята област. Заедно с него сме работили рамо до рамо за развитието на Бургаската болница. Поднасям най-искрените си съболезнования по повод кончината на д-р Георги Матев на неговото семейство, близки и приятели. Той е човек, който оставя ярка следа и ще липсва на всички ни. Поклон пред паметта му.“
Поклонението ще бъде на 22 декември (понеделник) от 11 часа в Ритуалната зала на Гробищен парк Бургас.
