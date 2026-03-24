Под въздействието на три вида дрога: Шофьор помете пешеходец в Бургас
Пострадалият е 50-годишен мъж от старозагорското село Черганово. Той е настанен за лечение в УМБАЛ – Бургас със счупен прешлен.
Водачът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотици, като вторият тест е дал положителен резултат за канабис, амфетамин и метамфетамин. Взета му е кръв за химичен анализ, а 38-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа.
По случая е образувано бързо производство.
