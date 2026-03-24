Вчера около 19:20 ч. на бургаската улица "Одрин“, до бл. 7 в ж.к. "Братя Миладинови“, лек автомобил "Форд Фокус“ с бургаска регистрация, управляван от 38-годишен бургазлия, поради движение с несъобразена скорост е блъснал неправилно пресичащ пешеходец.Пострадалият е 50-годишен мъж от старозагорското село Черганово. Той е настанен за лечение в УМБАЛ – Бургас със счупен прешлен.Водачът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотици, като вторият тест е дал положителен резултат за канабис, амфетамин и метамфетамин. Взета му е кръв за химичен анализ, а 38-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа.По случая е образувано бързо производство.