Подарете мечтан празник на дете, младеж или възрастен в нужда
В инициативата участват потребители от общо 30 социални центъра на територията на общината. Всеки желаещ благодетел може лично да избере на кого да подари подарък или да подари специално преживяване.
В онлайн списъка, който се актуализира в реално време, до имената на хората, за които вече има осигурени подаръци, ще бъде поставено малко сърце. Така дарителите ще могат лесно да проследяват актуалните нужди и да изберат своя получател. Контактите на управителите на социалните услуги са публикувани в списъка, за да улеснят предварителната координация.
Опакованите и поименно надписани подаръци се приемат на място в съответните социални заведения.
Кампанията традиционно обединява стотици добри хора и превръща празниците в по-светли за най-уязвимите жители на Бургас.
Вижте списъка на социалните заведения, включени в кампанията.
