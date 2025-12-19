Giro d'Italia е колоездачно състезание в Италия, най-важното в света след Обиколката на Франция. Поредицата от срещи за организацията на инициативата продължи с една от най-важните точки, която е част от всяко успешно спортно събитие на световно ниво, а именно настаняването на отборите и техните екипи.На посещение в Община Бургас бяха Симоне Фригелио Джанфранко Фригелио – създатели и управители на компанията Francesco Adamo – Sales Representative for Italy (Liberty International Tourism Group) и Десислава Симеонова – Мениджър на Liberty България.Радваме се, че след тази среща успяхме да начертаем реален план за цялостната организация по настаняване на отборите в Бургас, които включват над 3000 души, казаха организаторите на състезанието.През януари продължават работните срещи и с всички останали експерти в организацията на това огромно събитие, което ще бъде невероятна реклама за целия бургаски регион.