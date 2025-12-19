Подготовката за Giro d'Italia тече с пълна сила
На посещение в Община Бургас бяха Симоне Фригелио Джанфранко Фригелио – създатели и управители на компанията Francesco Adamo – Sales Representative for Italy (Liberty International Tourism Group) и Десислава Симеонова – Мениджър на Liberty България.
Радваме се, че след тази среща успяхме да начертаем реален план за цялостната организация по настаняване на отборите в Бургас, които включват над 3000 души, казаха организаторите на състезанието.
През януари продължават работните срещи и с всички останали експерти в организацията на това огромно събитие, което ще бъде невероятна реклама за целия бургаски регион.
