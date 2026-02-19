Община Бургас монтира 80 нови кошчета за кучешки отпадъци и подмени 350 алейни кошчета в различни райони на града. Новите съдове за биологични отпадъци от домашни любимци са поставени на ключови локации, основно Борисовата градинка и градинките в ж.к. "Лазур" ("Черно и бяло“).Новите кошчета са по-устойчиви на атмосферните влияния и са снабдени и с приставка с чисти торбички за по-лесно и отговорно събиране на отпадъците. Предстои да се поставят на още места в града, съобщиха от Община Бургас.Паралелно с това са подменени 350 алейни кошчета в Морската градина, детски площадки и градинки в Централна градска част и ж.к. "Лазур". В следващите седмици ще бъдат монтирани и на още 11 площадки в районите Централна градска част, кв. Братя Миладинови, ж.к." Изгрев", ж.к. "Зорница", ж.к. "Меден рудник" и ж.к." Славейков".Община Бургас призовава гражданите да пазят новите съоръжения и да ги използват по предназначение, тъй като поддържането на чистотата в града е споделена отговорност.