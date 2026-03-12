Екипи на ОП "Общински имоти“ подменят дървените платформи на площад "Тройката“. Съоръженията са амортизирани след дъждовете зима и не изглеждат добре, съобщават от Община Бургас.Дървените плоскости се заменят с декинг, който е много по-устойчив на атмосферните влияния.Такъв вече беше използван и при реновирането на градинката пред хотел "България“.