Спасителната операция за намирането на рибарския кораб VH 8112, който изчезна вчера източно от Маслен нос, се подновява официално тази сутрин под координацията на ГД "Аварийно-спасителна дейност".В издирватенето днес се включват и доброволци, които ще извършат подробен обход на крайбрежната ивица между Созопол и Приморско.Акцията беше временно преустановена в късните часове на изминалото денонощие заради настъпването на нощта и невъзможността за ефективно търсене при липса на видимост.На борда на плавателния съд се намират трима моряци, излезли в открито море за улов на калкан. Капитан на кораба е опитният Христо Спасов.Веднага след загубата на радарния сигнал в събота бе активиран Националният план за търсене и спасяване по море, като в операцията се включиха екипи на различни институции