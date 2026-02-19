Подновиха издирването на изчезналия край Маслен нос кораб
В издирватенето днес се включват и доброволци, които ще извършат подробен обход на крайбрежната ивица между Созопол и Приморско.
Акцията беше временно преустановена в късните часове на изминалото денонощие заради настъпването на нощта и невъзможността за ефективно търсене при липса на видимост.
На борда на плавателния съд се намират трима моряци, излезли в открито море за улов на калкан. Капитан на кораба е опитният Христо Спасов.
Веднага след загубата на радарния сигнал в събота бе активиран Националният план за търсене и спасяване по море, като в операцията се включиха екипи на различни институции
