При извършена проверка на язовир "Ясна поляна“, който осигурява питейна вода за общините Приморско, Созопол, Царево и Средец, е установено, че водоемът е запълнен на 100% от капацитета си и дори прелива в рамките на допустимите нива. Подобен обем не е наблюдаван повече от десетилетие."Това ни дава основание за спокойствие, че темата с безводието по Южното Черноморие няма да бъде актуална през следващите години и можем уверено да гледаме към успешни летни сезони. Наред с това изграждането на новата пречиствателна станция и новия водопровод от язовира към общините ще намали значително загубите по мрежата и ще повиши качеството на услугата“, съобщи кметът на Приморско Иван Гайков.