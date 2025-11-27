Една от най-важните водоснабдителни артерии в Югоизточна България - системата "Камчия“, получи ключово обновяване. След близо две години работа в експлоатация е въведен обновеният участък от Деривация "Камчия–Юг“ край айтоското село Черноград. Това е и първият обект от водния цикъл, който се открива извън община Бургас по мащабния интегриран воден проект за подобряване на ВиК инфраструктурата в областта.Системата "Камчия“ доставя питейна вода не само за Бургас, но и за десетки населени места в Бургаска и Варненска област. Изградена преди повече от половин век, по нея започват да се появяват все по-чести аварии, особено в района на айтоското село Черноград. Това води до чести прекъсвания във водоснабдяването и загуби на големи количества вода, проблеми, които засягат пряко домакинствата и бизнеса в региона. Реконструкцията на 3-километровия най-компрометиран участък бе сред най-спешните и важни задачи. Строително-монтажните дейности стартират през септември 2023 г., а през юли 2025 г. обектът е официално въведен в експлоатация. Изпълнител е "Аква Юг“ ДЗЗД. Договор № ЗОП-35/08.06.2022г. на стойност 493863,05 лв. без ДДС.С обновяването на съоръжението жителите на общините Айтос и Карнобат ползват подобрено качество на питейната вода, като водоснабдителната система отговаря на всички действащи директиви и изисквания на Европейския съюз за качество на водата за питейни нужди. По-малкото аварии означават и по-малко загуби на вода.Реконструкцията край айтоското село Черноград е само един от обектите по големия "Интегриран воден проект за област Бургас“, които ВиК ЕАД изпълнява. Първата фаза приключи още в края на 2023 г. с изцяло обновени водопроводни мрежи в кв. "Сарафово“ и "Меден рудник“, както и с разширението на пречиствателната станция за отпадъчни води там. Тази първа фаза е финансирана по Оперативна програма "Околна среда 2014–2020 г.“, като финансовата подкрепа от страна на Европейския съюз чрез безвъзмездната помощ от Кохезионния фонд възлиза на над 59 млн. лева. Работата продължава и във втората фаза по Програма "Околна среда“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз, където европейското финансиране е още по-мащабно - над 238 млн. лева.