Вчера около 09:00 ч. в Районно управление – Несебър е получено съобщение за горяща дървена постройка – барака, разположена в гориста местност край комплекс "Съни вю“, обитавана от 43-годишен софиянец. Огънят е потушен от екип на РСПБЗН – Несебър, съобщиха от ОДМВР - Бургас заВ резултат на бързите полицейски действия е установен и задържан извършителят на палежа – 49-годишен криминално проявен и осъждан мъж от Несебър. Той е направил пълни самопризнания.Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Несебър.