|Подписаха новия колективен трудов договор с по-добри условия за общинските социални работници в Бургас
"След дълги и важни преговори мисля, че заедно успяхме с новия колективен трудов договор да надградим постигнатото в предходното КТД“, сподели по време на срещата със синдикатите кметът Димитър Николов и им благодари за съвместната работа.
Увеличават се средствата за работно облекло на социалните служители в размер не по-малък от 500 до 800 лв., съобразно финансовите възможности на услугата. За положен нощен труд ще се начислява допълнително трудово възнаграждение в размер на 0,17% от МРЗ за страната за всеки отработен час.
За работа в рискова среда работниците ще получават допълнителен платен годишен отпуск от още 2 работни дни.
Според клаузите на новия трудов договор, Община Бургас ще осигурява финансови средства за обучения на социалните работници съгласно потребностите на съответната социална услуга.
При реализиране на икономии във фонд работна заплата на съответната социална услуга, процент от икономиите ще бъде разпределен като ДМС между работниците на база отработени дни, оценки от атестацията или показани резултати в края на всяка календарна година.
Новият колективен трудов договор влиза в сила от датата на подписването му и важи за срок от 2 години.
