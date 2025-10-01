Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Подписаха новия колективен трудов договор за общинските служители, работещи в сферата на културата и туризма
Автор: Екип Burgas24.bg 13:32Коментари (0)195
©
Кметът Димитър Николов и представители на бранш "Култура“ към КТ "Подкрепа“ и КНСБ подписаха новия колективен трудов договор за работещите в  сферата на културата и туризма в Община Бургас, общинските предприятия и общинските и държавни културни институти.

По време на преговорите са договорени по-добри условия за служителите, като се увеличават средствата за работно облекло и паричните стимули за 24 май и 1 ноември.

Новият колективен трудов договор влиза в сила от датата на подписването му и важи за срок от 2 години. 









Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Прокуратурата разкри какво показва експертизата на детето от скан...
15:39 / 01.10.2025
Кметът на Бургас към възрастните хора: "Винаги ще търсим начин да...
13:42 / 01.10.2025
Затварят за асфалтиране още една бургаска улица
11:38 / 01.10.2025
Тестваха сирените, чухте ли ги ясно?
11:26 / 01.10.2025
Търси се новият Мистър Бургас
10:47 / 01.10.2025
Двама в болница след катастрофа в Бургас
09:23 / 01.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
23:01 / 30.09.2025
Жителите на всички големи градове у нас са предупредени за 1 октомври
14:46 / 29.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Възрастен мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа край Айтос
08:12 / 29.09.2025
Лъжливи слухове достигнаха Иван Юруков
16:55 / 29.09.2025
Актуални теми
Брутално насилие от учител над дете в детска градина в Каблешково!
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
Енергийна криза
Брутално насилие от учител над дете в детска градина в Каблешково
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: