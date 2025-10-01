ЗАРЕЖДАНЕ...
|Подписаха новия колективен трудов договор за общинските служители, работещи в сферата на културата и туризма
По време на преговорите са договорени по-добри условия за служителите, като се увеличават средствата за работно облекло и паричните стимули за 24 май и 1 ноември.
Новият колективен трудов договор влиза в сила от датата на подписването му и важи за срок от 2 години.
