Подписаха първите договори за монтаж на термопомпи по програмата "Несебър е за по-чист въздух"
"Възприели сме дългосрочна политика за подобряване на жизнената среда чрез повишаване на "зелените“ показатели в Община Несебър. Инициативата "Зелен Несебър“ обединява множество проекти – от празниците на града, провеждане на фестивали, изложения и др. до изграждането на пречиствателната станция "Равда“, претоварната станция за битови отпадъци, кампании за почистване на морското дъно, акции за събиране на ненужна черна и бяла техника, засаждането на хиляди нови дървета, създаване на нови зелени пространства и други значими и полезни за общността инициативи“, заяви кметът на община Несебър Николай Димитров.
"Зелен Несебър“ е запазена марка за инвестиции в опазването на околната среда, въздуха и водите, стартирала още през 2008 година. Тя е философия за устойчиво развитие, основана на внедряването на иновативни решения за пестене на ресурси и отговорно отношение към природата. В обхвата на тази политика попадат дейностите по саниране на общинската сградна собственост, изграждането на фотоволтаични системи за обществените сгради, внедряването на енергоспестяващо улично осветление, изграждане на водопроводни системи с цел намаляване на загубите на вода по населените места и мн. др.“, допълни Николай Димитров.
Програмата за подмяна на отоплителните уреди, както и редица други начинания, реализирани с общински или привлечени средства, е част от дългосрочната политика на Община Несебър на развитие на функционална градска визия, съобразена с екологичния баланс и активното опазване на природата.
Реализирането на програмата "Несебър е за по-чист въздух“ е още една стъпка към утвърждаването на "Зелен Несебър“ като последователна политика, насочена към подобряване качеството на живот и устойчиво бъдеще за местната общност.
