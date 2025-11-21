снощи около 20:10 ч. в Районно управление - Айтос е получено съобщение за пожар, възникнал по време на движение в автобус, пътуващ между разклона за Миролюбово и Съдиево.
Най-вероятно причина за него е късо съединение в електрическата инсталация в задната част на автобус "Сетра“, собственост на "М-бус“. Превозното средство е изгоряло частично. В потушаването на огъня е участвал един противопожарен автомобил и трима огнеборци.
От инцидента няма пострадали.
Подробности за запалилия се на пътя Бургас – Айтос автобус
