Както Burgas24.bg съобщи, снощи около 20:10 ч. в Районно управление - Айтос е получено съобщение за пожар, възникнал по време на движение в автобус, пътуващ между разклона за Миролюбово и Съдиево.

Най-вероятно причина за него е късо съединение в електрическата инсталация в задната част на автобус "Сетра“, собственост на "М-бус“. Превозното средство е изгоряло частично. В потушаването на огъня е участвал един противопожарен автомобил и трима огнеборци.

От инцидента няма пострадали.