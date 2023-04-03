Показаха разпределението на вота по общини

© В 10 от общините в област Бургас първи по спечелен вот са коалиция "ГЕРБ – СДС", Движението за права и свободи е първенец в две, а коалиция "Продължаваме промяната – Демократична България" - в една. Това сочат данните на Районната избирателна комисия в Бургас при 100% обработени протоколи, предаде репортер на "Фокус". Активността в региона към края на изборния ден вчера бе 38,49%.



Ето и разпределението по общини в област Бургас:



Айтос: ГЕРБ-СДС - 32.88%; ДПС – 30.90%, ПП-ДБ – 10.85%, Възраждане – 9.42%, БСП – 6.27%, ИТН – 2.22%



Бургас: ГЕРБ-СДС – 28.18%, ПП-ДБ – 25.65%, Възраждане – 16.15%, БСП – 7.54%, ИТН – 5.08%, ДПС – 1.77%



Средец: ГЕРБ-СДС – 35.44%, ПП-ДБ – 17.80%, Възраждане – 14.44%, БСП – 13.58%, ИТН – 3.08%, ДПС – 2.48%



Камено: ГЕРБ-СДС – 34.93%, Възраждане – 17.60%, ПП-ДБ – 14.81%, БСП – 12.24%, ДПС – 6.05%, ИТН – 3.59%



Карнобат: ГЕРБ-СДС – 21.47%, ПП-ДБ – 18.27%, БСП – 17.31%, Възраждане – 15.49%, ДПС – 10.54%, ИТН – 4.17%



Малко Търново: ГЕРБ-СДС – 29.26%, ПП-ДБ – 19.76%, БСП – 14.41%, Възраждане – 11.24%, ДПС – 3.06%, ИТН – 3.06%



Царево: ГЕРБ-СДС – 37.73%, ПП-ДБ – 23.19%, Възраждане – 13.77%, БСП – 7.04%, ИТН – 3.86%, ДПС – 2.83%



Несебър: ПП-ДБ – 26.22%, ГЕРБ-СДС – 22.89%, Възраждане – 20.09%, БСП – 7.54, ИТН – 4.22%, ДПС – 2.28%



Поморие: ГЕРБ-СДС – 27.20%, ПП-ДБ – 17.83%, ДПС – 17.07%, Възраждане – 13.96%, БСП – 6.74%, ИТН – 3.84%



Руен: ДПС – 84.05%, ГЕРБ-СДС – 6.58%, ПП-ДБ – 3.13% БСП – 1.64%, Възраждане – 1.15%, ИТН – 0.35%



Созопол: ГЕРБ-СДС – 24.77%, БСП – 22.82%, ПП-ДБ – 16.47%, Възраждане – 14.68%, ИТН – 3.04%, ДПС – 2.46%



Сунгурларе: ДПС – 48.15% ГЕРБ-СДС – 19.44%, ПП-ДБ – 9.76%, БСП – 7.52%, Възраждане – 7.29%, ИТН – 1.69%



Приморско: ГЕРБ-СДС – 41.26%, ПП-ДБ – 17.74%, Възраждане – 12.58%, БСП – 5.24%, ДПС – 4.65%, ИТН – 3.93%.