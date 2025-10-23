Българската компания Helios Yachts ще вземе участие в Международния форум "Черно море 2030: Партньорство за устойчиво бъдеще“ в Международния конгресен център – Бургас. Пред конгресния център ще бъде изложена Helios Omega 7.2 – първата серийно произведена електрическа яхта, проектирана и произведена изцяло в България.Компанията е основана от братята Драгомир и Димитър Енчеви, родом от Бургас, а производствената ѝ база се намира именно в града. По време на форума Димитър Енчев ще се включи като лектор в панел, посветен на ролята на морския бизнес и технологичните иновации в устойчивото развитие.Helios Omega е 7.2-метрова електрическа яхта, създадена за дневни плавания и крайбрежен туризъм. Технологията зад модела е разработена изцяло от екипа на компанията – включително батерийните системи, електрическото задвижване и бордовия софтуер – Helios Marine Link, който позволява пълен мониторинг и управление на системите на лодката в реално време."Това не е просто яхта – това е яхта, която включва много смарт системи, контролерите са произведени от нас, софтуера, батериите. Ние сме я оптимизирали да бъде електрическа, преди да е родена“, споделя Драгомир Енчев, съосновател и изпълнителен директор на компанията.Моделът беше представен за първи път на Cannes Yachting Festival, където предизвика интерес сред международната публика. След представянето си в Кан, Helios Yachts продължава да развива производството си в Бургас и да работи по нови решения за електрическо и автономно плаване.Гости и лектори ще имат възможността да се запознаят с плавателния съд отблизо, в експо зоната на форума от 9 до 16:30 часа.