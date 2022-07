Полети до 8 дестинации тръгват от летище Бургас, Пловдив и Варна

© Полети до 8 дестинации тръгват от летищата в Пловдив, Варна и Бургас в края на август. Това обяви за TravelNews Мартина Найденова, маркетинг мениджър на туроператора "Абакс“, който организира чартърите с българската авиокомпания European Air Charter.



Те ще се изпълняват за първи път от трите летища до Анталия, Бодрум, Мармарис, Кушадасъ и Кападокия в Турция. Другите 3 дестинации са Хургада, Шарм ел Шейх и Кайро в Египет. Полетите тръгват на 29 август от Бургас, на 31 август от Пловдив и на 3 септември от Варна и ще продължат до края на октомври.



В разгара на отпускарския сезон всеки се чуди къде точно да прекара лятната си ваканция. Мартина Найденова сподели: "Двете най-популярните дестинации са Турция и Египет. И двете държави предлагат изключително изгодни all inclusive пакети. Подобни места са особено подходящи за деца, тъй като са обезопасени. Но и хората, които искат да се отдадат на пълен релакс също избират такъв тип пътуване“.



Турската ривиера е изключително подходяща за плуване, морски спортове и други водни забавления. Дестинацията е перфектна за семейства с деца, които искат плитки и безопасни води, както и за младежи, които предпочитат по-екстремните преживявания. Турция предлага всичко! Едно от най-големите предимства също така са много ниските цени, спрямо други европейски дестинации, като например Гърция или Испания.



Например цените за 7-дневна All Inclusive почивка с чартърен полет започват от 766 лв. на човек и включват самолетен билет до избраната дестинация в Турция, летищни такси, регистриран багаж 20 кг и 5 кг ръчен багаж, 7 нощувки на база All Inclusive в хотел по избор на клиента, чадъри, шезлонги, матраци, кърпи на басейна и трансфер летище – хотел – летище.