Вчера около 13:00 ч. в Каблешково служители от Районно управление – Поморие спрели за проверка лек автомобил "Пежо 306“, управляван от 46-годишен мъж от Каблешково. Полицаите установили, че шофира след употреба на метамфетамин.Водачът е отказал да даде кръв и урина за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет. По случая е образувано бързо производство.