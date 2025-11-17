Още пияни и дрогирани шофьори закопчаха полицаите в Бургаско в събота. Около 20:55 ч. на изхода на село Братово в посока бургаския квартал "Горно Езерово“ служители от сектор "Специализирани полицейски сили“ към ОДМВР - Бургас спрели за проверка лек автомобил "Опел Вектра“, управляван от 25-годишен мъж от Камено. Полицаите установили, че шофира след употреба на амфетамин и метамфетамин.Около 01:25 ч. в Каблешково за проверка е спрян лек автомобил"Фолксваген Туран“, управляван от 36-годишен мъж от Оризаре. Тестът показал, че шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,64 промила и наркотични вещества – амфетамин.Около 21:15 ч. служители от Районно управление - Поморие спрели за проверка лек автомобил "Ситроен С 3“, управляван от 34-годишен мъж от Равда, който е шофирал след употреба на амфетамин и метамфетамин.