Полицаи от Бургаско закопчаха опасни шофьори
Около 01:25 ч. в Каблешково за проверка е спрян лек автомобил
"Фолксваген Туран“, управляван от 36-годишен мъж от Оризаре. Тестът показал, че шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,64 промила и наркотични вещества – амфетамин.
Около 21:15 ч. служители от Районно управление - Поморие спрели за проверка лек автомобил "Ситроен С 3“, управляван от 34-годишен мъж от Равда, който е шофирал след употреба на амфетамин и метамфетамин.
maistora
преди 7 ч. и 14 мин.
ама защо тях спряха да ги тестват???тези неподкупни и честни бюстители на законо.всеки втори там се друса ,наркомани със пагони
