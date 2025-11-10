В четвъртък около 18:40 ч. в Районно управление - Карнобат е получено съобщение за кражба на велосипед, задигнат от района на гарата в града.В резултат на бързите полицейски действия е задържан 35-годишен айтозлия. Той е направил пълни самопризнания и върнал откраднатия велосипед. Работата по случая продължава.