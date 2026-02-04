Вчера малко след 09:00 ч. в района на село Извор служители от Районно управление - Малко Търново спрели за проверка лек автомобил "Дачия Логан“, управляван от 37-годишен мъж.Полицаите установили, че шофира след употреба на кокаин и канабис. Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.