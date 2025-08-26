Полицаи се натъкнаха на дрога в апартамент в центъра на Бургас

© Burgas24.bg Служители от Първо районно управление – Бургас извършили претърсване в частно жилище, разположено на ул. "Славянска“, обитавано от 33- годишен бургазлия.



Полицаите намерили и иззели електронна везна, суха зелена тревна маса – канабис, с общо тегло 300 г, множество празни найлонови пакетчета, мобилен телефон, 24 спринцовки с черна на цвят течност и др.



По случая е образувано досъдебно производство.