Вчера служители от отдел "Криминална полиция“ при ОДМВР – Бургас и Районно управление – Руен извършили проверка в частен дом в село Просеник, обитаван от 62-годишен мъж от същото село.Полицаите намерили: ятаган с кости на дръжката и кания, пет монети с различна форма, цвят и диаметър, пръстен с монограм, три сечива с различна големина, фрагмент от керамика, голям глинен съд тип "питос“, малък глинен съд тип "питос“, основа на каменна колона с неправилна форма и воденичен камък с кръгла форма.По случая е образувано досъдебно производство.