Тази нощ около 03.30 ч. на бургаската улица "Въстаническа“, до бл. 236 в ж.к. "Меден рудник“, служители от Четвърто районно управление – Бургас спрели за проверка таксиметров автомобил "Дачия“, управляван от 57-годишен бургазлия, с който се придвижвал 23-годишен криминално проявен мъж.При извършен личен обиск на 23-годишния бургазлия са намерени и иззети три свивки с бяло кристалообразно вещество – метамфетамин. Той е задържан е със заповед за задържане за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.