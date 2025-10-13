ЗАРЕЖДАНЕ...
Полицаите отново хванаха опасни шофьори в Бургаско
В събота около 01:45 ч. в района пред бл. 42 А в к-с "Изгрев“ е заловен 54-годишен мъж от поморийското село Порой, който бил зад волана на "Ауди А 4“ след употреба на алкохол с концентрация от 1,93 промила.
Около 20:20 ч. в събота в района преди поморийския квартал "Каменар“
служители от Районно управление - Поморие спрели за проверка лек автомобил "Опел Корса“, управляван от 30-годишен мъж от Руен. Полицаите установили, че шофира след употреба на метамфетамин.
