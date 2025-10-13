Още няколко пияни или дрогирани шофьори бяха заловени от полицията в Бургаско през последните дни. Служители от Районно управление – Айтос установили, че 33-годишен мъж от айтоското село Зетьово е шофирал "Хонда Сивик“, след употреба на алкохол с концентрация от 2,19 промила.В събота около 01:45 ч. в района пред бл. 42 А в к-с "Изгрев“ е заловен 54-годишен мъж от поморийското село Порой, който бил зад волана на "Ауди А 4“ след употреба на алкохол с концентрация от 1,93 промила.Около 20:20 ч. в събота в района преди поморийския квартал "Каменар“служители от Районно управление - Поморие спрели за проверка лек автомобил "Опел Корса“, управляван от 30-годишен мъж от Руен. Полицаите установили, че шофира след употреба на метамфетамин.