Продължава разследването на тежкия инцидент с автобус украински автобус край Малко Търново, при който загинаха две жени, а други девет човека бяха ранени.

"Около 6.30 минути получихме сигнал от оперативната част, че автобус е спрял на пътното платно с голяма предпоставка за ПТП. Отреагирах веднага и тръгнах за ГКПП-то със служебния автомобил. Автобусът беше спрял перперникулярно на пътното платно, включих светлинните сигнали на автомобила, спрях на завоя с цел да обезпеча движението, да не стане ПТП", разказа Ивелин Арабаджиев, служител в "Гранична полиция", който помогна на десетки ранени да излязат от автобуса.

Шофьорът на возилото обяснил на служителя на МВР, че са аварирали, защото са останали без гориво.

"Продължих си контрола, те си заредиха гориво, стартираха двигателя, в един момент всички бяха радостни, усмивки и в следващите 10 секунди се случи съвсем различно нещо. Самият автобус тръгна назад и двигателя все още работеше. Чух писъци, скочих долу в дерето и изкъртих люка отзад, който е на тавана. И оттам погледнах вътре имаше около 25-30 човека. Почнах да им казвам - "давайте по-бързо, излизайте, ще ви извадя всичките". Суматохата и хаоса бяха големи, хората бяха в шок. Започнах да им казвам - елате към мен. Така един по един започнах да ги изваждам от самото возило. Извиках на шофьорите - гаси двигателя. Почнах да поемам хората, кой на гръб, на рамена, на колена, стъпваха върху мен, но въпреки това ги извадихме. Още като стана инцидента докладвах и поисках помощ, защото бях самичък. Почти всички успях да извадя преди да дойдат колегите от районното управление", каза още Арабаджиев, цитиран от БНТ.

Граничният полицай определи постъпката си като свое задължение и подчерта, че не се смята за герой.

"Вътре в самия автобус гледката беше трагична. Имаше хора, багажи. Шокът беше голям за тях - в единият момент усмивки, в следващия момент - трагедия", каза още той.

От своя страна главният секретар на МВР Георги Кандев предложи Арабаджиев да бъде удостоен със званието "Полицай на годината".