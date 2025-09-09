Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Полицейският син пушил марихуана до 48 часа преди да му вземат кръв след мелето в Слънчев бряг
Автор: Николай Парашкевов 16:13Коментари (0)152
©
Никола Бургазлиев, помел с АТВ петима души в Слънчев бряг, е употребил марихуана от 36 до 48 часа преди изследването, което му е направено впоследствие. Това съобщиха от прокуратурата и НСлС на съвместен брифинг, предаде репортер на Burgas24.bg.

"В рамките на ден и половина преди направеното му изследване. Мога да препотвърдя, че това е заключението", лаконичен бе Мариан Маринов, следовател в и говорител на НСлС.

"Заключението и аз ще го потвърдя на базата на казаното от следовател Маринов. То сочи, че употребата на марихуана е в рамките на от 36 до 48 часа преди експертното изследване", добави от своя страна окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

Припомняме, че на брифинга също така стана ясно, че на Бургазлиев е предявено ново обвинение - причиняване на смърт на едно лице и телесни повреди на повече от един човек, след употреба на наркотични вещества. Наказанието за измененото обвинение е лишаване от свобода от 13 до 20 години, или доживотно лишаване от свобода.




Още по темата: общо новини по темата: 58
09.09.2025 »
09.09.2025 »
09.09.2025 »
08.09.2025 »
08.09.2025 »
04.09.2025 »
предишна страница [ 1/10 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Промениха обвинението срещу Никола Бургазлиев в по-тежко!
15:26 / 09.09.2025
УМБАЛ-Бургас и голяма част от жилищен квартал ще са без вода утре...
10:43 / 09.09.2025
Закопчаха самонастанил се с цяла палитра наркотици в "Меден рудни...
08:52 / 09.09.2025
Украинец посегна да удари полицай и свърши в ареста
08:47 / 09.09.2025
Бурното море взе още три жертви
08:42 / 09.09.2025
Бургас отново ще е домакин на турнир по пожароприложен спорт
08:30 / 09.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Конфликт Израел-Газа
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: