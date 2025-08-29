ЗАРЕЖДАНЕ...
|Полицията хвана трима с половин кило амфети край Ветрен
В лекия автомобил, в специално изграден тайник, разположен под кората на багажното отделение са намерени и иззети бяло кристалообразно вещество (метамфетамин) с тегло около 10 гр., електронна везна и два пакета с парчета от бяло кристалообразно вещество (амфетамин) с общо тегло около 500 гр, научи "Фокус".
Трите лица са задържани за срок до 24 часа.
По случая е образувано бързо производство.
