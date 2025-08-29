Полицията хвана трима с половин кило амфети край Ветрен

© Вчера на пътя кв. "Ветрен" - Бургас служители от Второ Районно управление - Бургас спрели за проверка лек автомобил БМВ, с плевенска регистрация, управляван от 25-годишен мъж от плевенското село Опанец. С него били 63-годишен мъж от Червен бряг и 17-годишна плевенчанка.



В лекия автомобил, в специално изграден тайник, разположен под кората на багажното отделение са намерени и иззети бяло кристалообразно вещество (метамфетамин) с тегло около 10 гр., електронна везна и два пакета с парчета от бяло кристалообразно вещество (амфетамин) с общо тегло около 500 гр, научи "Фокус".



Трите лица са задържани за срок до 24 часа.



По случая е образувано бързо производство.