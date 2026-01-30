Полицията издирва аптеката след тежкия инцидент с дете, предозирало лекарство за епилепсия
Информацията ще бъде предоставена на Изпълнителна агенция по лекарствата, Регионална здравна инспекция и Националната здравноосигурителна каса, които да вземат отношение по компетентност.
Както Burgas24.bg съобщи, лекари от УМБАЛ Бургас спасиха дете, предозирало лекарство за епилепсия. По закон то се продава само с рецепта, но е купено свободно в аптеката от група тийнейджъри, решили да го приемат, за да "се повеселят". Знаели за действието му от коментари в социалните мрежи. "Веселбата" завършва в Шокова зала на болницата, с промивка на стомаха и спешна реанимация. След изпиване на пет хапчета по 75 мг, едно от момчетата губи съзнание и припада на улицата. Прието е с опасност за живота, прави няколко гърча, налагат се интензивно лечение и наблюдение. След няколко дни в болницата вече е изписано у дома.
По информация на децата, лекарството е купено от малка аптека в Бургас. То се използва при пациенти с епилепсия за потискане на пристъпите. Приеман от здрави хора обаче, има обратен ефект – възбужда мозъка и води до тежки гърчове.
През последните месеци тревожно зачестяват случаите на деца, приети в болницата след предозиране с опасни лекарства и суицидни опити, при които също са използвани медикаменти. Един от тях е на 13-годишно момиче, което си инжектира инсулина на леля си след любовна мъка, след като родителите му забраняват връзка с по-възрастен мъж.
