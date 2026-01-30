Сподели close
От ОДМВР – Бургас съобщиха, че във връзка със случая с предозиралото с лекарство за епилепсия дете, по думите на което е закупено без изискуемата рецепта, служители от полицията изясняват местоположението на бургаската аптека, за да предоставят данните на контролните органи.

Информацията ще бъде предоставена на Изпълнителна агенция по лекарствата, Регионална здравна инспекция и Националната здравноосигурителна каса, които да вземат отношение по компетентност.

Както Burgas24.bg съобщи, лекари от УМБАЛ Бургас спасиха дете, предозирало лекарство за епилепсия. По закон то се продава само с рецепта, но е купено свободно в аптеката от група тийнейджъри, решили да го приемат, за да "се повеселят". Знаели за действието му от коментари в социалните мрежи. "Веселбата" завършва в Шокова зала на болницата, с промивка на стомаха и спешна реанимация. След изпиване на пет хапчета по 75 мг, едно от момчетата губи съзнание и припада на улицата. Прието е с опасност за живота, прави няколко гърча, налагат се интензивно лечение и наблюдение. След няколко дни в болницата вече е изписано у дома.

По информация на децата, лекарството е купено от малка аптека в Бургас. То се използва при пациенти с епилепсия за потискане на пристъпите. Приеман от здрави хора обаче, има обратен ефект – възбужда мозъка и води до тежки гърчове.

През последните месеци тревожно зачестяват случаите на деца, приети в болницата след предозиране с опасни лекарства и суицидни опити, при които също са използвани медикаменти. Един от тях е на 13-годишно момиче, което си инжектира инсулина на леля си след любовна мъка, след като родителите му забраняват връзка с по-възрастен мъж.