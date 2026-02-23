В петък около 07:10 ч. пред блок в ж.к. "Меден рудник“ служители от Четвърто районно управление – Бургас извършили проверка на 33-годишен криминално проявен бургазлия. Полицаите намерили и иззели бяло кристалообразно вещество – метамфетамин с тегло около 2 грама.Извършено е претърсване в обитавания от мъжа апартамент. Там са намерени и иззети: бяло кристалообразно вещество – метамфетамин с тегло около 15 грама, суха зелена тревна маса – т.нар. "друсан чай“ с тегло около 2 грама, както и суха зелена тревна маса – канабис с тегло около 2 грама.Бургазлията е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.