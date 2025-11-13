Полицията откри исторически артефакти в частен дом в Средец
Вчера ви съобщихме за подобен сценарий в Поморие, докато сега случаят е от Средец.
Служители от отдел "Криминална полиция" при ОДМВР – Бургас заедно с полицаи от Районното управление в града извършили проверка в дома на 31-годишен мъж от населеното място.
Там униформените отркрили и иззели метален кръст, 15 монети и 6 метални пръстена, носещи белезите на културно-исторически ценности.
Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а артефактите ще бъдат предадени за експертиза.
По случая е образувано досъдебно производство.
