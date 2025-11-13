Сподели close
За нов случай, при който са открити исторически ценност в цивилен дом, разбра "Burgas24.bg".

Вчера ви съобщихме за подобен сценарий в Поморие, докато сега случаят е от Средец. 

Служители от отдел "Криминална полиция" при ОДМВР – Бургас заедно с полицаи от Районното управление в града извършили проверка в дома на 31-годишен мъж от населеното място.

Там униформените отркрили и иззели метален кръст, 15 монети и 6 метални пръстена, носещи белезите на културно-исторически ценности.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а артефактите ще бъдат предадени за експертиза.

По случая е образувано досъдебно производство.