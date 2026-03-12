Вчера служители от отдел "Криминална полиция“ към ОДМВР – Бургас съвместно със служители от Второ районно управление – Бургас извършили претърсване в апартамент в ж.к. "Славейков“. Той е обитаван от 35-годишен криминално проявен бургазлия. Полицаите намерили и иззели саморъчно свита цигара със суха зелена листна маса – марихуана, съцветия от суха зелена листна маса – марихуана с тегло 15 грама и бяло кристалообразно вещество – метамфетамин с тегло 7 грама.Бургазлията е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.