Бургаската полицията разби нарколаборатория, разположена в таванско помещение в града, научиВчера униформени от Четвърто Районно управление – Бургас извършили претърсване в имот, обитаван от 39-годишен бургазлия, като намерили и иззели от мястото, пригодено за производство на синтетични наркотични вещества, множество прекурсори, материали и съоръжения, служещи за производство на метамфетамин.Открито е и готов метамфетамин с тегло около 20 грама, както и заготовка за приготвянето му с тегло около 300 грама.Намерена и иззета е марихуана с тегло около 2 грама, както и няколко на брой натрошени розови бучки, реагирали при направения полеви наркотест на екстази с тегло около 2 грама.Бргазлията е задържан за срок до 24 часа.По случая е образувано досъдебно производство.