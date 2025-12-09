Бургаската полиция разби лаборатория за производство на наркотици, научи41-годишен криминално проявен и осъждан бургазлия е задържан от служители на Четвърто Районно управление - Бургас при претърсване на частен дом в кв. "Крайморие".Намерени и иззети са: прекурсори и съоръжения за производство на метамфетамин (две бутилки с вместимост от 1.5 л., съдържащи безцветна течност, реагирала при направения полеви наркотест на метамфетамин), както и чаша с бяло кристалообразно вещество (метамфетамин) с тегло около 10 гр.Бургазлията е задържан за срок до 24 маса.По случая е образувано бързо производство.