Полицията разби нарколаборатория в кв. "Крайморие"
© ОДМВР-Бургас
41-годишен криминално проявен и осъждан бургазлия е задържан от служители на Четвърто Районно управление - Бургас при претърсване на частен дом в кв. "Крайморие".
Намерени и иззети са: прекурсори и съоръжения за производство на метамфетамин (две бутилки с вместимост от 1.5 л., съдържащи безцветна течност, реагирала при направения полеви наркотест на метамфетамин), както и чаша с бяло кристалообразно вещество (метамфетамин) с тегло около 10 гр.
Бургазлията е задържан за срок до 24 маса.
По случая е образувано бързо производство.
Още от категорията
/
Нагла кражба в Бургас
21.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Коледари наричаха за здраве в Община Бургас
16:29 / 08.12.2025
Започна петият курс за обучение на парамедици в БДУ
13:06 / 08.12.2025
Детската болница "Света Анастасия" в Бургас отваря врати съвсем с...
13:02 / 08.12.2025
В Бургас учат шестокласници на първа помощ
11:48 / 08.12.2025
Ето къде няма да има вода днес
10:03 / 08.12.2025
Какво е бъдещето на терена на Колодрума?
09:57 / 08.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.