Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
В събота в Районно управление - Поморие е получено съобщение от 35-годишна жена от Каблешково, че в градския парк ѝ е откраднато портмонето със сумата от 450 евро.

В резултат на бързите полицейски действия са установени крадците - двама криминално проявени мъже от Каблешково на 21 и 28 години. Те са  направили пълни самопризнания и върнали част от откраднатата сума.

Работата по случая продължава.