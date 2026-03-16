В събота в Районно управление - Поморие е получено съобщение от 35-годишна жена от Каблешково, че в градския парк ѝ е откраднато портмонето със сумата от 450 евро.В резултат на бързите полицейски действия са установени крадците - двама криминално проявени мъже от Каблешково на 21 и 28 години. Те са направили пълни самопризнания и върнали част от откраднатата сума.Работата по случая продължава.