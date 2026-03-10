Служители от Пето районно управление – Бургас са разкрили кражбата на строителни материали на стойност около 450 евро, извършена на 19 февруари около 00:30 ч. от саниран обект в бл. 23 в ж.к. "Изгрев“. Крадците са двама криминално проявени и осъждани бургазлии - на 23 и 39 години. Двамата са направили пълни самопризнания и са върнали откраднатите вещи.Работата по случая продължава от служители на Пето районно управление – Бургас.