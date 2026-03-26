В резултат на полицейските действия на служители от Първо районно управление – Бургас по разследване на взломна кражба на 706 евро и мобилен телефон, извършена на 23 март от склад за строителни материали на ул. "Индустриална“, е установен и задържан 38-годишен криминално проявен и осъждан бургазлия от кв. "Победа“. Той е направил пълни самопризнания.Част от откраднатите вещи са намерени и иззети. Работата по случая продължава.