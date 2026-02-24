Снощи около 20:15 ч. на бургаската улица "Демокрация“ служители от сектор "Пътна полиция“ към ОДМВР - Бургас спрели за проверка лек автомобил "Форд Транзит“, управляван от 51-годишен бургазлия. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,27 промила.Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.