Вчера около 12:40 ч. в село Звездец служители от Районно управление - Малко Търново спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген Поло“, управляван от 32-годишен мъж от варненското село Три кладенци.Униформените установили, че мъжът шофира след употреба на амфетамин. Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.