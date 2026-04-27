38-годишен криминално проявен бургазлия, занимаващ се с производство на синтетични наркотици, бе задържан от служители на "Криминална полиция" при Четвърто Районно управление - Бургас при проведена специализирана операция.

При претърсване на дома на задържания, разположен на ул. "Юбилейна", са намерени и иззети: съоръжение и прекурсори за производство на метамфетамин, 40 хапчета, реагирали на екстази и 5 грама зелена листна маса, реагирала на марихуана.

Бургазлията е задържан за срок от 24 часа. Това е второ досъдебно производство срещу криминално проявения, който през месец февруари тази година бе задържан на същия адрес, откъдето отново бяха иззети съоражения и прекурсори за производство на метамфетамин, 20 грама метамфетамин, хапчета екстази и марихуана.