Множество прекурсори за приготвяне и производство на метамфетамин, бяло кристалообразно вещество – метамфетамин с тегло около 20 г и около 4,5 л метамфетамин в течна форма, съхраняван в пластмасови туби са открити при акция на полицията днес в Бургас, съобщиха от ОДМВР Бургас за Burgas24.bg.Полицаите са влезли в къща на ул. "Опълченска" в кв. "Победа" служители на Първо районно управление – Бургас, обитавана от 45-годишен криминално проявен бургазлия. Там са хванати двама бургазлии - на 21 и 22 години, вторият от които криминално проявен, в момент на приготвяне на синтетични наркотици.При извършените допълнителни процесуално-следствени действия са задържани още трима бургазлии, съпричастни към извършените криминални действия, както и собственикът на къщата.Шестимата са задържани с полицейска заповед за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.