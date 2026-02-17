Полицията в Бургас разби нарколаборатория
Полицаите са влезли в къща на ул. "Опълченска" в кв. "Победа" служители на Първо районно управление – Бургас, обитавана от 45-годишен криминално проявен бургазлия. Там са хванати двама бургазлии - на 21 и 22 години, вторият от които криминално проявен, в момент на приготвяне на синтетични наркотици.
При извършените допълнителни процесуално-следствени действия са задържани още трима бургазлии, съпричастни към извършените криминални действия, както и собственикът на къщата.
Шестимата са задържани с полицейска заповед за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
