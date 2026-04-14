Полицията в Бургас излезе с подробности за няколкото катастрофи, които се случиха на пътя Ахелой - Поморие в петък в резултат на градушката, която удари района, видя Burgas24.bg.

Първо се съобщава за джип, управляван от 54-годишен мъж, който поради неспазване на дистанция застига и удря отзад движещия се пред него в същото пътно платно товарен автомобил Мерцедес, управляван от 43-годишен мъж като от инцидента са настъпили значителни материални щети.

При втория инцидент кола с английска регистрация, управлявана от 34-годишен мъж, излиза от пътя и се преобръща по таван.

От своя страна 29-годишна украинка се забива в мантинелата, след като губи контрол над своята Кия.

Съобщават се и за изхвърчал в канавката автомобил, управляван от 22-годишен мъж заради движение с несъобразена скорост в тежките метеорологични условия.