Полицията в Бургаско спипа двама пияни шофьори за една вечер
Около 22:40 ч. в Сунгурларе служители от Районно управление – Сунгурларе спрели за проверка лек автомобил, управляван от 36-годишен мъж града. Той е шофирал след употреба на алкохол с концентрация 1,33 промила.
Двамата водачи са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи производства.
