Снощи около 21:50 ч. в село Порой служители от Районно управление - Поморие спрели за проверка лек автомобил "Пежо 306“, управляван от 26-годишен мъж от село Гълъбец. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,64 промила. Водачът не е дал кръв за химичен анализ.Около 22:40 ч. в Сунгурларе служители от Районно управление – Сунгурларе спрели за проверка лек автомобил, управляван от 36-годишен мъж града. Той е шофирал след употреба на алкохол с концентрация 1,33 промила.Двамата водачи са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи производства.