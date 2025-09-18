ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Полицията за екшъна на паркинг в Бургас: Охранителят обясни, че брадвичката е била с цел сплашване
Оказва се, че пострадалият, който е без сериозни наранявания, е тиктокърът Борислав Георгиев, известен като Бобко или "камикадзе съм аз“, както се представя в социалните мрежи.
Според Любомир Евтимов от "Криминална полиция" към ОДМВР - Бургас сигналът е за сбиване между двама мъже. "В процеса на спречкването единият е заплашил другия с малка брадвичка. Случаят има предистория - преди около месец и половина пострадалият инфлуенсър е паркирал автомобила си пред въпросния паркинг. Охранителят е констатирал, че освен, че е паркиран неправилно, възпрепятсва движението на автобусите, които влизат и излизат от паркинга. Той е сигнализирал в общината, а реакцията е била мигновена - колата е била репатрирана на наказателен паркинг. Когато собственикът пристигнал, установил този факт", разказа полицаят пред NOVA.
По думите му е последвало спречкване, след като мъжът е установил, че сигналът е подаден именно от охранителя. "Конфликтът се е пренесъл в TikTok, който и двамата използват. Напрежението постепенно е ескалирало. Така на 16 септември инфлуенсърът отишъл при охранителя и е започнала размяна на нецензурни думи. След това служителят на паркинга е бил подканен да отидат на плажа да решат спора чрез саморазправа. Това е преляло чашата за охранителя, който обясни, че брадвичката е била с цел сплашване, за да прекрати словесната атака. Не е искал да го нарани. При сбиването тиктокърът е получил повърхностна рана в областта на лявото бедро, причинена от брадвичката", обясни още Евтимов.
Охранителят е бил задържан за 24 часа и освободен. Образувано е досъдебно производство.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Следовател за инцидента в Слънчев бряг: Не е открита неизправност...
21:25 / 17.09.2025
Шофьорка не спря на СТОП в Бургас, блъсна мотоциклетист
17:46 / 17.09.2025
Пиян се качи на мотор в Несебър и съжали за това
17:41 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38 / 17.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета