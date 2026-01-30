Служители от сектор "Специализирани полицейски сили“ към ОДМВР – Бургас извършили проверка в района до ул. "Фердинандова“ на 20-годишен бургазлия. Полицаите намерили и иззели пликче със суха зелена тревна маса – канабис, с тегло около 4 г.Бургазлията е задържан със заповед за задържане за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.