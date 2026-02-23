Полицията задържа мъж, изхвърлил дрога при преследване с тротинетка
Установена е, че мъжът е 33-годишен криминално проявен бургазлия. По време на проверката полицаите намерили на земята до него още един пакет. При оглед на района са открити общо пет пакета, всеки съдържащ по десет топчета със зелена тревна маса - канабис.
Бургазлията е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
