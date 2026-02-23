Вчера около 11:15 ч. в района на ул. "24-ти Черноморски пехотен полк“ служители от Пето районно управление – Бургас забелязали водач на индивидуално електрическо превозно средство, движещ се срещу тях, който след като ги видял рязко променил посоката си на движение към Морската градина. Служителите последвали водача, който се насочил по алеята, водеща към "Черноморски солници“. Преди отбивката за хотел "Парк бийч“ полицаите забелязали мъжа да хвърля черен пакет, след което завил и спрял пред входа към хотела.Установена е, че мъжът е 33-годишен криминално проявен бургазлия. По време на проверката полицаите намерили на земята до него още един пакет. При оглед на района са открити общо пет пакета, всеки съдържащ по десет топчета със зелена тревна маса - канабис.Бургазлията е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.