43-годишен бургазлия бе арестуван от полицията заради това, че си е позволил в няколко случая да поврежда чужди автомобили на територията на града, научи Burgas24.bg.

На два пъти арестуваният по аналогичен начин срязал четирите гуми на русенско Рено Клио, ползвано от 25-годишен бургазлия, паркирано пред бл. 178 в ж.к. "Славейков", като деянията са осъществени за времето от 18.03.т.г. до 20.03.т.г. и на 24/25.03 тази година. Преди малко повече от седмица, на 8 април, задържаният изкъртил страничните огледала и нанесъл побитости по двете врати и предния капак на същата кола.

Още на същия или на следващия ден, което в момента е в процес на установяване, бургазлията изкъртил дясното странично огледало и залял с червеникава течност Дачия Джогър,ползван от 27-годишен бургазлия, паркиран пред бл. 179 в ж.к. "Славейков".

Бургазлията е задържан за срок до 24 часа, като направил пълни самопризнания.

Работата по случаите продължава от служители на Второ Районно управление – Бургас.