Иманяр бе заловен от полицията в Айтоско, научиМъжът, на 46 години, е спрян за проверка в село Карагеоргиево, като в автомобила му са открити детектор за метал и метален пръстен.При последвалия обиск в дома му са открити и иззети 18 монети различни по вид и размер, като най - малката била 1 см., а най-голямата - 3,5 см., две метални кръгли шайби с дупка по средата, два метални накита, метално украшение, наподобяващо листо, метално копче с кукичка за захващане от едната страна с изобразена корона, 14 метални предмета, представляващи накити и части от накити с различна форма и големина и други.Намерените метални предмети носели белезите на културно-исторически ценности, поради което са предоставени за експертиза в Бургаския исторически музей.По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Бургас.