Учебен център на Пожарната в Бургас разполага с напълно възстановен полигон за обучение по безопасност на движението. Той е регионалната база на Министерството на вътрешните работи за провеждане на специализирана теоретична и практическа подготовка за реакция при бедствия, аварии и извънредни ситуации. На територията му са разположени сграда с кабинети за теоретични обучения, специализирана зона за действия след земетресения, полигон за тренировки при наводнения и зона за обучение по безопасност на движението.

За подобряване на условията за работа и обучение, в рамките на проект, финансиран от Фонда за безопасност на движението, в центъра бяха извършени мащабни ремонтни дейности, съобщиха от ОДМВР – Бургас за Burgas24.bg.

Основен акцент в проекта е възстановяването на функционирането на полигона за обучение по безопасност на движението. Съоръжението е напълно обновено – възстановени са светофарната уредба и пътната маркировка. Полигонът е разширен и със зона за разполагане на временен контролно-пропускателен пункт, което обогатява възможностите за практическа подготовка на служителите на "Пътна полиция“ и екипите на РДПБЗН.

Утре Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ и Областна дирекция на МВР ще представят възможностите на обновената база. Там ще бъде проведена демонстрация на учебен процес, в която деца от предучилищна възраст ще преминат през "първия си урок“ по пътна безопасност в реална среда, изграждайки навици за правилно поведение на пътя. Обновяването на този полигон е ключова инвестиция в капацитета за обучение по пътна безопасност и контрол на движението по пътищата в област Бургас.