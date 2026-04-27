С богатия си архив, Burgas24.bg съхранява важните събития от Бургас, България и света. На тази дата през 2020 г. бе разрешено разхождането в парковете и Морската градина на Бургас. Причината за забраната бе пандемията от COVID-19.

Разрешението бе дадено със заповед на здравния министър. Така в Бургас разходките в паркове и градини бяха позволени за деца с придружител, бременни жени, индивидуално спортуващи и собственици на домашни кучета, припомня Burgas24.bg.

В най-посещаваните градски паркове – Морската градина, "Изгрев“, "Славейков“, Борисовата градина, "Меден рудник“ и парк "Езеро“ – бяха разчертани стрелки върху асфалта. Тесните входове и изходи на парковете бяха маркирани за еднопосочно движение – за влизане или излизане. На по-широките места движението бе разрешено да бъде двупосочно.

Burgas24.bg припомня, че месец по-рано Община Бургас започна да разрежда или да събира една върху друга пейките в парковете на града. Нетрадиционните мерки имаха за цел да се предотврати струпването на хора на едно място.